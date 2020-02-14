На Одещині у п’ятиповерхівці стався вибух (відео)

Сьогодні, 14 лютого, близько 16.40 в Ізмаїлі на вулиці Енгельса, 5 у квартирі на третьому поверсі багатоповерхового житлового будинку пролунав вибух.
Про це повідомляє Бесарабія.Інформ.
На місці події працюють співробітники районного відділення ГСЧС. За попередніми даними, вибухнув газ.
Мешканців будинку довелося евакуювати. В результаті події ніхто не постраждав. У момент вибуху в квартирі нікого не було.
Фото: Бесарабія.Інформ
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