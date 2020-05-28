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На Одещині у колекціонера старих боєприпасів вибухнув снаряд Другої світової війни

На Одещині у колекціонера старих боєприпасів вибухнув снаряд Другої світової війни

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Біляївському районі. Внаслідок вибуху, що стався в сараї місцевого жителя, загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що вибухнув снаряд Другої світової війни. Загиблий – власник господарської споруди, 1973 року народження. За наявною інформацією, він був «чорним копачем», тобто захоплювався пошуками застарілої зброї та вибухівки.

Зараз поліцейські дістали з-під руїн ще декілька снарядів, мін та боєприпасів. Вживаються заходи по їх знешкодженню. Роботи на місці події тривають.

Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок» та ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Фото: ГУНП

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