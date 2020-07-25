На Одещині у ДТП постраждала 52-річна жінка

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Водієві загрожує покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху та керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією слідчо-оперативної групи територіального відділення поліції, яка працювала на місці аварії, що сталася в селі Великий Буялик, місцевий 24-річний молодик сів за кермо «DAEWOO Lanos» напідпитку, не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з придорожньою електроопорою. Сам водій відбувся незначними подряпинами, а от його пасажирка – хрещена – потрапила до лікарні з відкритим переломом передпліччя.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Також на правопорушника буде складено протокол за ст. 130 КУпАП.

Фото: пресслужба