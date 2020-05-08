На Одещині у Дністровському лимані знайшли тіло 14-річної дівчинки

Від 6 травня дівчинку розшукували батьки та поліція.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Учора, 7 травня, дитину без ознак життя поліцейські виявили на березі Дністровського лиману. Зовнішніх ознак насилля на її тілі не виявлено.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини, які призвели до трагедії. Провадження, розпочате за ст.115 Кримінального кодексу України, триває.

Причини та обставини загибелі дитини будуть встановлені в ході слідства, в тому числі, після отримання висновків судово-медичної експертизи.

Родина, в якій виховувалася дівчинка, в поле зору поліцейських не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно.

Фото: ГУНП

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