На Одещині розбійник кинув у голову поліцейського балонним ключем

Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Подія сталася в селі Нерубайське, Біляївського району.

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

До поліції надійшло повідомлення про порушення громадського порядку в одному з поштових закладів села. На місце прибули співробітники Усатівського відділення поліції. У відповідь на прохання заспокоїтися та розійтись один з присутніх кинув у голову правоохоронця металевим балонним ключем. Поліцейського з рубленою раною голови доставили до медичного закладу.

– За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження, – розповів начальник Усатівського відділення поліції Ігор Панченко. – Правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ.

За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.

Фото: UA.NEWS