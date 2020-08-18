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На Одещині ремонтні роботи на дорогах у напрямку курортів невдовзі завершаться (відео)

На Одещині ремонтні роботи на дорогах у напрямку курортів невдовзі завершаться (відео)

Ремонтні роботи на дорозі до моря на завершельному етапі. 

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Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

На ділянці дороги Т-16-47 /Н-33/Кароліно – Бугаз – Грибівка –Санжійка /М-27/, км 17-км 27 наносять дорожню розмітку. Наступного тижня завершать влаштування з’їздів та узбіч. Встановлять дорожні знаки. Ділянка протяжністю 10 км з’єднує курортне місто Чорноморськ та курортні села Модіжне та Санжійка.

Ремонтні роботи на дорозі до моря на завершельному етапі🏖На ділянці дороги Т-16-47 /Н-33/Кароліно – Бугаз – Грибівка…

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 17. August 2020

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до курортів Одещини облаштують дороги.

Фото ілюстративне

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Редакция ПРОФИЛЬ

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