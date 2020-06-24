На Одещині прикордонники вилучили майже сотню експрес-тестів на COVID-19 у вантажівці з Туреччини

У морському пункті пропуску «Чорноморський рибний порт» прикордонники Одеського загону спільно з митниками виявили приховані від контролю тести на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Під час огляду вантажівки, яка прибула в Україну теплоходом з Туреччини, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила сховані в кабіні водія 95 тестів на Covid-19.

Громадянин Туреччини – водій автівки, приховав експрес-тести під спальним місцем. Ймовірно, іноземець, враховуючи пандемію коронавірусу, планував таким чином підзаробити.

Тести на антитіла IgM та IgG до вірусу SARS-Cov-2 вилучені працівниками митниці.

Фото: пресслужба

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