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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині прикордонники виявили велику кількість боєприпасів (відео)

На Одещині прикордонники виявили велику кількість боєприпасів (відео)

У автівці зі США виявили 400 боєприпасів різного калібру.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Вчора прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску «Виноградівка» виявили 24 набої калібру 5,45х18 мм російського виробництва. Водій, громадянин Румунії, заховав їх під підлокітником сидінь автівки нідерландської реєстрації. Чоловік пояснив, що перед поїздкою в Україну забув витягнути з салону автівки зазначені бойові набої. Також громадянин Румунії пред’явив дозвіл на носіння вогнепальної зброї.

Також в міжнародному морському пункті контролю «Визирка» прикордонники Одеського загону виявили 400 боєприпасів різного калібру.  Автомобіль прибув на теплоході зі Сполучених Штатів Америки.

Набої вилучено встановленим порядком. За цими фактами повідомлено Нацполіцію.

Фото: ДПСУ

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