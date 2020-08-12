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На Одещині прикордонник вимагав 700 доларів за незаконний перетин кордону

На Одещині прикордонник вимагав 700 доларів за незаконний перетин кордону

Незаконне переміщення осіб та товарів організував військовослужбовець Білгород-Дністровського загону.

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Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Правопорушення викрито в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 КК України, спільною міжвідомчою групою у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону ГВ ВВБ «Південь» Держприкордонслужби, ВБКОЗ УСБУ в Одеській області, слідчих ТУ ДБР у м. Миколаїв, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України.

Прикордонника відділу прикордонної служби «Старокозаче» Білгород-Дністровського загону затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Він вимагав та одержав від громадянина України першу частину неправомірної вигоди у розмірі 350 доларів США (загальна сума 700 доларів США) за обіцяне непритягнення до встановленої законом відповідальності та сприяння у незаконному перетинанні особою державного кордону України та переміщення через кордон вантажів підакцизної групи товарів – тютюнових виробів. Тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: пресслужба

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