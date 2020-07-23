На Одещині працівник «Укрзалізниці» не дорахувався рельс на понад пів мільйона гривень

За службову недбалість працівник регіональної філії «Укрзалізниці» відповідатиме перед законом.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного з виробничих підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця», підозрюваної у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Через халатне ставлення до зберігання ввіреного службовцю майна, на підприємстві утворилась нестача матеріальних цінностей, а саме матеріалів верхньої будови колії, на понад півмільйона гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Подільського відділу поліції.

Фото: пресслужба