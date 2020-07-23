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На Одещині працівник «Укрзалізниці» не дорахувався рельс на понад пів мільйона гривень

На Одещині працівник «Укрзалізниці» не дорахувався рельс на понад пів мільйона гривень

За службову недбалість працівник регіональної філії «Укрзалізниці» відповідатиме перед законом.

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Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного з виробничих підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця», підозрюваної у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Через халатне ставлення до зберігання ввіреного службовцю майна, на підприємстві утворилась нестача матеріальних цінностей, а саме матеріалів верхньої будови колії, на понад півмільйона гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Подільського відділу поліції.

Фото: пресслужба

 

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