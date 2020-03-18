На Одещині працівниця банку привласнила 2,5 мільйона гривень із рахунків іноземців

Зловживаючи службовим становищем, фігурантка отримувала всю необхідну інформацію про рахунки іноземних клієнтів. Надалі нібито від їх імені створювала фіктивні заяви на видачу готівки, яку в подальшому привласнювала.

Про це пише пресслужба ГУНП в Одеській області.

Працівники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими поліції Одещини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили 27-річну місцеву мешканку у привласненні грошей іноземних клієнтів банку.

Встановлено, що працівниця, зловживаючи службовим становищем, за допомогою спеціалізованих програмних комплексів отримувала інформацію відносно іноземних клієнтів банку. Доступ до даних комплексів здійснювався шляхом застосування електронного ключа-пароля.

Фігурантка вибирала клієнтів, які фактично проживають за межами України і тривалий час ніяких операцій із рахунку не здійснювали. Надалі від імені клієнтів створювала заяви на видачу готівки. Дані заяви вона долучала до касових документів дня, а інформацію про здійсненні операції вносила до спеціалізованого програмного комплексу банку, чим безпідставно було сформовано касову документацію.

Відраховані за підробленими заявами гроші не передавалися до сховища цінностей, їх привласнювала працівниця банку. Таким чином їй вдалося заробити майже два з половиною мільйона гривень.

Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: Конкурент

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