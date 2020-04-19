На Одещині помер хворий на COVID-19 60-річний медик

Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
– Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика, – повідомив Куций.
Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. Декілька годин тому чоловік помер.
– Вірус наступає. Станом на 19:30 19-го квітня підтверджено 137 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області, – додав голова Одеської ОДА.
Фото: 5 канал