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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині помер хворий на COVID-19 60-річний медик

На Одещині помер хворий на COVID-19 60-річний медик

Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика, – повідомив Куций.

Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. Декілька годин тому чоловік помер.

– Вірус наступає. Станом на 19:30 19-го квітня підтверджено 137 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області, – додав голова Одеської ОДА.

Фото: 5 канал

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