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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині після скоєння крадіжки чоловік намагався втекти на маршрутному таксі

На Одещині після скоєння крадіжки чоловік намагався втекти на маршрутному таксі

З будинку чоловік вкрав гроші, мобільний телефон, банківські картки й одежу.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вдень до патрульних поліцейських звернулась жінка з приводу крадіжки.

На місці виклику схвильована заявниця повідомила, що до її будинку незаконно потрапив чоловік та вкрав гроші, мобільний телефон, банківські картки й одежу.

Жінка надала поліцейським детальний опис порушника та розповіла, що бачила як чоловік вибіг на дорогу й рушив далі на маршрутному таксі. Інспектори передали орієнтування всім екіпажам.

Патрульні зупинили водія маршрутного транспорту, на якому пресувався порушник. Водій повідомив охоронцям порядку місце зупинки, на якій вийшов ймовірний крадій.

Обстежуючи територію можливого місцеперебування порушника, поліцейські виявили чоловіка, який побачивши службовий автомобіль поліції, почав тікати. Патрульні наздогнали та затримали порушника.

Згодом заявниця підтвердила особу кривдника.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Фото: Патрульна поліція

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