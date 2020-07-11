На Одещині під колесами трактора загинув 5-річний хлопчик

Трагедія сталася в одному з сіл Арцизьського району.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, дитина була у супроводі батька, коли той зупинив знайомого тракториста. Чоловіки поговорили і водій поїхав, не помітивши, що хлопчик підліз під заднє колесо. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла миттєво.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, також туди направлена СОГ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП.

Поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба