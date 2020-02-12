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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині п’ятеро чоловіків жорстоко побили односельця та сховали його тіло у багажнику автомобіля

На Одещині п’ятеро чоловіків жорстоко побили односельця та сховали його тіло у багажнику автомобіля

Після смерті постраждалого сповістили про «випадкову» знахідку сільського голову. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Через неприязнь до 29-річного односельця п’ятеро мешканців Ізмаїльського району віком від 17-ти до 32-х років жорстоко побили чоловіка, а коли той, незаконно позбавлений волі, помер, сховали його тіло у багажнику автомобіля та сповістили про «випадкову» знахідку сільського голову.

Під час розпивання спиртного п’ятеро друзів вирішили навідатися до односельця, з яким у них напередодні стався конфлікт. Проїжджаючи на автомобілі селом, вони побачили чоловіка на одній з вулиць. Потерпілого побили, силоміць посадили в автівку і привезли за місцем мешкання одного з підозрюваних.  Тривалий час жертву утримували в чужому будинку, продовжуючи бити. Коли від отриманих ушкоджень постраждалий помер, спільники поклали його тіло в багажник свого автомобіля, а наступного дня розповіли сільському голові, що «знайшли» тіло у транспортному засобі, який залишили на ніч без нагляду.

– Вказану подію поліцейські кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: як умисне вбивство (ст.115) та незаконне позбавлення волі (ст.146). Фігурантам вже повідомили про підозру ч. 3 ст.146 ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. На сьогодні досудове слідство триває. Остаточна правова оцінка діям кожного учасника події буде дана після проведення необхідних слідчих дій, у тому числі – отримання результатів експертиз, які наразі призначені, – повідомив начальник Ізмаїльського ВП Сергій Зайков.

Фото: ГУНП

 

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