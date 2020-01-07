На Одещині оштрафували матір, донька якої прийшла у школу з домашнім вином, уже будучи напідпитку

Про це повідомляє Пушкинская, з посиланням на судовий реєстр.

Болградський райсуд оштрафував жінку, чия неповнолітня дочка пила домашнє вино в місцевій гімназії.

Інцидент стався 8 грудня 2019 року. Учениця Болградської гімназії ім. Раковського прийшла на навчання напідпитку і прямо там пила домашнє вино. На матір дівчинки склали адмінпротокол.

За словами жінки, вранці її дочка випила шампанське, так як у її подруги був день народження.

Болградський райсуд оштрафував мати дівчинки на 850 гривень за неналежне виконання батьківських обов’язків. Ще 384 гривні їй доведеться заплатити за судовий збір.

Фото ілюстративне: Толкование

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