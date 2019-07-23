На Одещині окружна виборча комісія розшукувала членів ДВК, які не здали протокол

Члени ОВК викликали поліцію та партійні штаби членів ДВК.

22 липня окружна виборча комісія округу №140 з центром у місті Біляївка з’ясувала, що дві дільничні виборчі комісії не здали протоколи в установленому порядку.

Як з’ясувала ОПОРА, приблизно о 20:30 члени окружної комісії, проаналізувавши, які протоколи вони прийняли, виявили, що члени ДВК №511449 і №511453 не приїздили для здачі уточнених протоколів взагалі.

Члени ОВК спробували зв’язатися з представниками цих комісій і з’ясували в телефонному режимі, що вони вже «розійшлися» по домівках і планують приїхати в ОВК вранці, після відпочинку, після чого припинили виходити на зв’язок, вимкнувши телефони.

Отримавши таку відповідь, ОВК звернулася до поліції, а також до Овідіопольської райдержадміністрації та партійних штабів, чиї представники входять до цих ДВК. За деякий час члени дільничних комісій прибули до ОВК та здали уточнені протоколи. Станом на ранок 23 липня ЦВК обробила всі 100% протоколів з цього округу.

Крім того, члени ДВК №510684 (село Лиманка) цього ж округу складали протоколи про підрахунок голосів з поміткою «уточнений» у приміщенні ОВК, а не на дільниці. За даним фактом спостерігач викликав на місце поліцію.

Фото: kiev-company.in.ua