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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині на своєму городі чоловік знайшов 102 ручні гранати (фото)

На Одещині на своєму городі чоловік знайшов 102 ручні гранати (фото)

Вчора, 20 лютого, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те,що у с. Молдове Саратського району, під час проведення земельних робіт  в городі, місцевий мешканець виявив підозрілі предмети.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

На місце виклику прибули піротехніки та встановили, що це вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни: ручні гранати Ф-1 – 86 одиниць та ручні гранати М-39 – 16 одиниць.

Загалом піротехніки вилучили та знищили у спеціально відведеному місці, 102 вибухонебезпечних предмета часів Другої світової війни.

Фото: ДСНС

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