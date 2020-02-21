На Одещині на своєму городі чоловік знайшов 102 ручні гранати (фото)

Вчора, 20 лютого, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те,що у с. Молдове Саратського району, під час проведення земельних робіт в городі, місцевий мешканець виявив підозрілі предмети.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

На місце виклику прибули піротехніки та встановили, що це вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни: ручні гранати Ф-1 – 86 одиниць та ручні гранати М-39 – 16 одиниць.

Загалом піротехніки вилучили та знищили у спеціально відведеному місці, 102 вибухонебезпечних предмета часів Другої світової війни.

Фото: ДСНС

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