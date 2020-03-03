На Одещині на металобрухт здали кілька десятків коліс для вагонів “Укрзалізниці”

На Одещині викрили пункт прийому металобрухту, який підозрюють у прийманні викраденого в Укрзалізниці майна.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Минулого тижня під час перевірки пункту прийому металобрухту в місті Одеса виявлено деталі вагонів: 50 коліс суцільнокатаних та п’ять колісних пар. Зазначені деталі могли бути викрадені в Укрзалізниці. Рейди проводять залізничники спільно з правоохоронцями.

Наразі правоохоронці проводять розслідування зазначеного інциденту, зокрема встановлюється власник пункту прийому металобрухту та походження деталей вагонів.

Загалом упродовж минулого року попереджено 944 випадки крадіжок майна Укрзалізниці на загальну суму понад 12 млн грн. При цьому воєнізована охорона Укрзалізниці затримала 1030 розкрадачів.

Найчастіше зловмисники розкрадають деталі верхньої будови колії та рухомого складу, а також кабелі контактної мережі, сигналізації та зв’язку, дросель-трансформатори.

Фото: info.uz.ua

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