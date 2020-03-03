fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині на металобрухт здали кілька десятків коліс для вагонів “Укрзалізниці”

На Одещині на металобрухт здали кілька десятків коліс для вагонів “Укрзалізниці”

На Одещині викрили пункт прийому металобрухту, який підозрюють у прийманні викраденого в Укрзалізниці майна.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Минулого тижня під час перевірки пункту прийому металобрухту в місті Одеса виявлено деталі вагонів: 50 коліс суцільнокатаних та п’ять колісних пар. Зазначені деталі могли бути викрадені в Укрзалізниці. Рейди проводять залізничники спільно з правоохоронцями.

Наразі правоохоронці проводять розслідування зазначеного інциденту, зокрема встановлюється власник пункту прийому металобрухту та походження деталей вагонів.

Загалом упродовж минулого року попереджено 944 випадки крадіжок майна Укрзалізниці на загальну суму понад 12 млн грн. При цьому воєнізована охорона Укрзалізниці затримала 1030 розкрадачів.

Найчастіше зловмисники розкрадають деталі верхньої будови колії та рухомого складу, а також кабелі контактної мережі, сигналізації та зв’язку, дросель-трансформатори.

Фото: info.uz.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить