На Одещині морпіха застрілив його товариш по службі

Випадок трапився у селі Дачне Біляївського району.

Вбивство військовослужбовця скоєно в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачне Біляївського району Одеської області.

Як повідомляють джерела «Думській» в правоохоронних органах, трагедія сталася близько 11:30 25 серпня.

За даними слідства, матрос, перебуваючи у добовому наряді на КПП на території військової частини, скоїв один постріл з автомата Калашникова в сторону свого товариша по службі. Від отриманого наскрізного поранення голови останній помер на місці.

Уже відомо, що обидва морпіхи в момент стрілянини були тверезі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115УК (умисне вбивство). Зараз співробітники поліції і військової прокуратури з’ясовують мотив і обставини злочину.

Фото: 24 Канал