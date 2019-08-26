На Одещині морпіха застрілив його товариш по службі

Випадок трапився у селі Дачне Біляївського району.
Вбивство військовослужбовця скоєно в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачне Біляївського району Одеської області.
Як повідомляють джерела «Думській» в правоохоронних органах, трагедія сталася близько 11:30 25 серпня.
За даними слідства, матрос, перебуваючи у добовому наряді на КПП на території військової частини, скоїв один постріл з автомата Калашникова в сторону свого товариша по службі. Від отриманого наскрізного поранення голови останній помер на місці.
Уже відомо, що обидва морпіхи в момент стрілянини були тверезі.
Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115УК (умисне вбивство). Зараз співробітники поліції і військової прокуратури з’ясовують мотив і обставини злочину.
Фото: 24 Канал
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