fbpx

Новости Одессы и Одесской области

На Одещині морпіха застрілив його товариш по службі

На Одещині морпіха застрілив його товариш по службі

Випадок трапився у селі Дачне Біляївського району.

Вбивство військовослужбовця скоєно в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачне Біляївського району Одеської області.

Як повідомляють джерела «Думській» в правоохоронних органах, трагедія сталася близько 11:30 25 серпня.

За даними слідства, матрос, перебуваючи у добовому наряді на КПП на території військової частини, скоїв один постріл з автомата Калашникова в сторону свого товариша по службі. Від отриманого наскрізного поранення голови останній помер на місці.

Уже відомо, що обидва морпіхи в момент стрілянини були тверезі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115УК (умисне вбивство). Зараз співробітники поліції і військової прокуратури з’ясовують мотив і обставини злочину.

Фото: 24 Канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить