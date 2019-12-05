На Одещині ями на дорогах залатали мушлями від рапанів (фото)

Про це повідомила журналістка місцевого видання Алла Калінська у Facebook.

– Ех, цей особливий, унікальний, креативний підхід до вирішення проблем у нашої людини. “Ямковий ремонт” ґрунтової дороги по вулиці Ізмаїльській кут Грецької за допомогою рапанів. Я не дуже розумію, наскільки це ефективний спосіб вирішення проблеми відсутності дорожнього покриття, але,це так… незвично, можливо навіть мило, але смердить до неможливості, – написала вона.

Фото: Алла Калінська

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