На Одещині хлопець вбив дівчину за те, що вона над ним насміхалася

На Одещині поліцейські взяли під варту підозрюваного у вбивстві дівчини з Лиманського району.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Тіло 20-річної загиблої з відкритою черепно-мозковою травмою виявили за будинком культури у її селі.

Того ж дня за підозрою в умисному вбивстві поліцейські затримали 24-річного знайомого потерпілої. За його місцем мешкання вилучили обгорілі рештки мобільного телефону загиблої, який зловмисник забрав, тікаючи з місця події, та намагався спалити в печі. Зі слів молодика, до страшних наслідків призвів конфлікт на сексуальному ґрунті, під час якого дівчина нібито над ним насміхалася.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою. Слідство триває.

Фото: ГУНП

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