fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині хлопець вбив дівчину за те, що вона над ним насміхалася

На Одещині хлопець вбив дівчину за те, що вона над ним насміхалася

На Одещині поліцейські взяли під варту підозрюваного у вбивстві дівчини з Лиманського району.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Тіло 20-річної загиблої з відкритою черепно-мозковою травмою виявили за будинком культури у її селі.

Того ж дня за підозрою в умисному вбивстві поліцейські затримали 24-річного знайомого потерпілої. За його місцем мешкання вилучили обгорілі рештки мобільного телефону загиблої, який зловмисник забрав, тікаючи з місця події, та намагався спалити в печі. Зі слів молодика, до страшних наслідків призвів конфлікт на сексуальному ґрунті, під час якого  дівчина нібито над ним насміхалася.

Наразі чоловікові повідомили про підозру  за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою. Слідство триває.

 Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить