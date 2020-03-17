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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині двоє дітей залізли у хату через вікно та заснули, поки їх шукала поліція

На Одещині двоє дітей залізли у хату через вікно та заснули, поки їх шукала поліція

Про зникнення 6-річного сина та його 9-річної двоюрідної сестрички вчора ввечері до територіального відділу поліції повідомила мати хлопчика.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські негайно розпочали пошук дітей, опитали родичів, обійшли вулиці села, зазирнули в кожну нежитлову будівлю і, врешті, знайшли малих в будинку тітки.

– Дівчинка пояснила: вони з братом знали, що вдома у тітки нікого немає, але все одно пішли до неї, через вікно пробралися всередину і полягали спати, – розповідає начальник Роздільнянського відділу поліції Олександр Стеценко. – Цілий день діти були без догляду дорослих, що неприпустимо. Тож зараз вирішується питання про притягнення їхніх батьків до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184  (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає покарання у вигляді попередження або накладання штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Фото ілюстративне: Big Family Club

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