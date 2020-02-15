На Одещині двоє дітей та жінка отруїлися чадним газом

Газовые системы дома: кто платит за проверку? Техническое обслуживание (ТО) внутридомовых систем газоснабжения жилых домов проводится с целью выявления утечек газа, предотвращения возникновения аварийных ситуаций. Согласно правил безопасности систем газоснабжения, каждый газовый прибор имеет свои сроки ТО. Проводить техническое обслуживание могут организации, имеющие соответствующие разрешительные документы, в том числе и «Одессагаз». ПОДРОБНЕЕ

Что скрывают новые платежки за газ: как и когда одесситам оплатить транспортировку? С января одесситы, как и все украинцы, начали получать вторую платежку за газ, точнее за его транспортировку. У многих это вызвало возмущение и недопонимание. Так, люди массово пишут жалобы на новый способ расчета газа. Одни жалуются, что пользуются голубым топливом экономно, но за доставку газа им уже насчитали слишком высокую цену. Другие негодуют, что комиссия при оплате ежемесячной квитанции оказалась больше самой платежки за транспортировку голубого топлива. Ответы на вопросы искали корреспонденты «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Без страховой цены, но по пониженному тарифу: сколько одесситы заплатят за январский газ? Недаром у наших читателей возникает очень много вопросов к платежам за газ. Цены то и дело меняются, разделяются, и пока многие не успели разобраться, почему получили в этом месяце две платежки, цены в одной из них уже изменились. В этот раз правительство опустило стоимость голубого топлива, а также убрало ранее введенную «страховую цену». Сколько одесситы заплатят за январский газ? ПОДРОБНЕЕ