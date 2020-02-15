На Одещині двоє дітей та жінка отруїлися чадним газом

Вчора, 14 лютого, в Ізмаїльську міську лікарню в стані середньої тяжкості з діагнозом «отруєння чадним газом» доставили дівчаток 4 і 15 років, а також 23-річну дівчину.
Про це повідомляє Одеса.Онлайн.
Як повідомили виданню в прес-службі ГУ ГСЧС в Одеській області, причина отруєння в тому, що була закрита заглушка димоходу в опалювальній печі.
Як повідомляється, пригода сталася в селі Очеретянка Ізмаїльського району.
Фото: Petropavlivka.city
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