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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині двоє дітей та дорослий одужали від COVID-19

На Одещині двоє дітей та дорослий одужали від COVID-19

Після дворазового негативного результату аналізу ПЛР трьох людей виписали з інфекційного відділення.

Про це повідомив міський голова міста Ізмаїл Андрій Абрамченко у Facebook.

Станом на ранок 20 квітня в інфекційному відділенні Ізмаїльської центральної районної лікарні перебувають 6 хворих. З них з коронавірусною інфекцією – п’ятеро дорослих: двоє з Ізмаїла і троє – з Арцизького, Кілійського і Тарутинського районів.

Стан пацієнтів з Кілійського і Тарутинського районів – середньої тяжкості, у решти пацієнтів – стабільний.

Виписано з відділення після дворазового негативного результату аналізу ПЛР три людини – двоє дітей з Ізмаїла і дорослий з Сарати. Це – перші в Ізмаїлі видужали від COVID-19.

У Дунайській обласній лікарні – 19 пацієнтів, в тому числі п’ятеро з пневмонією. Стан пацієнтів стабільний. У всіх взяті аналізи ПЛР (на COVID-19). При підтвердженні діагнозу пацієнти будуть переведені в інфекційне відділення ЦРЛ.

Фото: Вісті

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