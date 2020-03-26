На Одещині чоловік намагався перевезти контрафактних цигарок на 90 тис грн (відео)

У прикордонні Одеської області в ході реалізації оперативної інформації з залученням прикордонного спецпідрозділу було зупинено для перевірки автомобіль «ВАЗ».
Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Транспортний засіб правоохоронці затримали неподалік с. Коси Подільського району. За кермом автомобіля знаходився місцевий житель, 1979 року народження. З’ясувалося, що чоловік запакував багажник авто 5 ящиками сигарет без марок акцизного збору.
Тютюнові вироби у кількості 2500 пачок сигарет вилучено. Попередня їх сума оцінки склала 90 000 гривень.
Наразі деталі переміщення контрафактних товарів у прикордонні встановлюються.
НА ОДЕЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗУПИНИЛИ АВТО З КОНТРАФАКТНИМИ СИГАРЕТАМИУ прикордонні Одеської області в ході реалізації оперативної інформації з залученням прикордонного спецпідрозділу було зупинено для перевірки автомобіль «ВАЗ».Транспортний засіб правоохоронці затримали неподалік с. Коси Подільського району. За кермом автомобіля знаходився місцевий житель, 1979 року народження. З’ясувалося, що чоловік запакував багажник авто 5 ящиками сигарет без марок акцизного збору.Тютюнові вироби у кількості 2500 пачок сигарет вилучено. Попередня їх сума оцінки склала 90 000 гривень.Наразі деталі переміщення контрафактних товарів у прикордонні встановлюються.
Gepostet von Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України am Mittwoch, 25. März 2020
Фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
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