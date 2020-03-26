На Одещині чоловік намагався перевезти контрафактних цигарок на 90 тис грн (відео)

За добу в Україну повернулося понад 50 тисяч українців За минулу добу (з опівночі 16 березня до опівночі 17 березня) державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. ПОДРОБНЕЕ

В Одесу доставлять 20 сучасних морських кораблів для прикордонників Угоду між Урядами України та Франції про посилення системи морської безпеки та охорони кордону ратифікувала 4 березня Верховна Рада. ПОДРОБНЕЕ