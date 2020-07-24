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На Одещині 60-річний чоловік стріляв у поліцейських зі свого будинку (відео)

На Одещині 60-річний чоловік стріляв у поліцейських зі свого будинку (відео)

На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину зі свого будинку.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вчора, 23 липня, до поліції надійшло повідомлення від голови одного з сіл Арцизького району про те, що з оселі 60-річного місцевого жителя чути постріли. Для перевірки повідомлення на місце події прибули співробітники територіального відділу поліції.

Побачивши правоохоронців, чоловік через вікно продемонстрував їм пістолет та запевнив, що вистрелить, якщо ті наблизяться. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії та здати зброю, чоловік не відреагував та почав стріляти.

Правопорушника роззброїли і доставили до територіального відділу поліції. У нього вилучили пневматичний пістолет.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка.

 

Фото: пресслужба

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