На Одесчине запретили завозить продукты из соседних регионов

Об этом сообщает dumskaya.net.

Так, по информации издания, руководитель РГА постановил не пропускать на подведомственную ему территорию поставщиков из соседних регионов.

В частности, не допускается въезд в район предпринимателей из Подольского района и Николаевской области. При этом запрет распространяется и на тех, кто поставляет в торговые точки продукты и товары первой необходимости.

Решение о добровольной самоблокаде утвердили протоколом районной комиссии по техногенной безопасности. Так чиновники надеются избежать распространения инфекции. Тем более что в Подольске зафиксирована крупная вспышка заболевания.

В то же время предприниматели говорят, что продовольственные товары в их магазины, в основном, завозят из Подольска и соседней области. Они опасаются, что изоляция может привести к продуктовому дефициту в Николаевском районе.

Глава района обратился к бизнесменам с просьбой пополнить запасы. При этом те, в свою очередь, говорят, что эта рекомендация не очень действенна в отношении скоропортящихся продуктов.

Фото: Думская

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