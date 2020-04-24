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Новости Одессы и Одесской области

На Одесчине запретили завозить продукты из соседних регионов

На Одесчине запретили завозить продукты из соседних регионов

В Николаевском районе Одесской области глава местной администрации Денис Драган ужесточил карантинные меры.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Так, по информации издания, руководитель РГА постановил не пропускать на подведомственную ему территорию поставщиков из соседних регионов.

В частности, не допускается въезд в район предпринимателей из Подольского района и Николаевской области.  При этом запрет распространяется и на тех, кто поставляет в торговые точки продукты и товары первой необходимости.

Решение о добровольной самоблокаде утвердили протоколом районной комиссии по техногенной безопасности. Так чиновники надеются избежать распространения инфекции. Тем более что в Подольске зафиксирована крупная вспышка заболевания.

В то же время предприниматели говорят, что продовольственные товары в их магазины, в основном, завозят из Подольска и соседней области. Они опасаются, что изоляция может привести к продуктовому дефициту в Николаевском районе.

Глава района обратился к бизнесменам с просьбой пополнить запасы. При этом те, в свою очередь, говорят, что эта рекомендация не очень действенна в отношении скоропортящихся продуктов.

Фото: Думская

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