На Новый год в Измаиле не будет иллюминации и елок на улицах

Об этом сообщил мэр города Измаила Андрей Абрамченко.

«В этом году было принято решение о том, что мы не будем устанавливать новогодние елки на улицах города. Не будет и праздничной иллюминации. В первую очередь это продиктовано желанием обезопасить измаильчан. Мы должны заботиться о том, чтобы наши площади не стали целью возможных атак врага, чтобы не было провокаций во дворах и на улицах», — написал он на своей странице в Facebook.

«Мы будем праздновать, но вместе с тем мы будем помнить о всех жертвах, которые принес наш народ ради жизни в независимой стране», — отметил он.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что 1 декабря в Измаиле демонтировали памятник Суворову. Это сделали как часть процесса деколонизации Украины. И чтобы путинский режим не использовал монумент как символ “русского мира” .