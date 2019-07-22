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Новости Одессы и Одесской области

На Новом рынке унитаз – «большой оригинал» зазывает одесситов в магазин сантехники

На Новом рынке унитаз – «большой оригинал» зазывает одесситов в магазин сантехники

Необычное изделие установили в торговом ряду, чтобы привлечь побольше покупателей

Одесские продавцы всегда славились тем, как умеют привлечь внимание к товару. Особенно отличаются креативом на городских рынках, где торговцы богаты на всяческие выдумки.

Так, например, недавно на местном Новом базаре засняли уникальную рекламу журналисты городского сайта новостей dumskaya.net. В одном из торговых рядов они заметили необычное изделие. С виду оно напоминает детскую лошадку-качалку, но если присмотреться, на самом деле, это…унитаз.

Его сварили из металла и установили у входа в торговую точку, где продают сантехнику. Рекламщики назвали изобретение «Большим оригиналом». Видимо, таким способом «оригиналы» решили вызвать у потенциальных потребителей чувство ностальгии, ведь такая лошадка в детстве была чуть ли не у всех советских малышей.

Фото: Артем Перфилов, dumskaya.net

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