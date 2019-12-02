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Новости Одессы и Одесской области

На месте строительства подпорной стены на одесском Фонтане продолжают обваливаться склоны (фото)

На месте строительства подпорной стены на одесском Фонтане продолжают обваливаться склоны (фото)

Новые обвалы зафиксировал наш корреспондент в районе 13-й ст. Б. Фонтана.

Оползневые процессы на небольшом участке склона происходят уже не впервые. Активист Артем Каспарьян рассказал нашему корреспонденту, что, когда он пришел на место для общественной инспекции укрепительных работ, его чуть не придавило грунтом, который посыпался со склона.

Новые небольшие обвалы склона, где строится дорога для грузовиков

Новые небольшие обвалы склона, где строится дорога для грузовиков

Это одна из причин протестов, проводимых там активистами. Одесситы опасаются, что видоизменения небольшого участка склона – только малая часть того, что может случиться при строительстве ЖК «La Mer».

Работы вблизи новостроек будут проводить четыре месяца. При этом местные жители уверены, что под видом укрепления склона проложат дорогу для грузовиков со стройматериалами. А это новая нагрузка на грунт.

Местные жители опасаются, что эти обвалы - самое малое из того, что может произойти во время строительства

Местные жители опасаются, что эти обвалы – самое малое из того, что может произойти во время строительства

Заместитель начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Виталий Парфенов в своем видеообращении заявил, что работы по стабилизации оползневых процессов необходимы для безопасности всей близлежащей территории.

Но на данный момент склон не успевают укреплять, и он продолжает обваливаться. Два новых небольших обвала произошли на днях на этом участке. Горожане в своей протестной группе в Facebook задаются вопросом: «что будет, если на 13-й Фонтана в результате будущих срезов склона поползет не пять кубометров грунта, а 100 или даже больше?».

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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