На месте популярного кинотеатра под Одессой появится торговый центр

Речь идет о здании бывшего кинотеатра «Нептун», что в Черноморске.

Это знаменитое историческое строение. Раньше там располагался кинотеатр, который пользовался популярностью у местных жителей.

Сооружение пережило несколько поколений горожан. Теперь, вместо того, чтобы реставрировать, его просто сносят.

Об этом пишет черноморский портал chernomorsk.com.ua.

В начале октября туда заехала строительная техника. Когда место расчистят, возведут торгово-развлекательный центр.

Некоторые горожане расстроились по поводу сноса здания, которое уже стало частью исторического наследия. Впрочем, в новом центре тоже планируют обустроить кинотеатр — с двумя залами.

Зелень, растущую на территории, обещают оставить, а сквер — привести в порядок.

Фото: chernomorsk.com.ua