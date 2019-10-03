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Новости Одессы и Одесской области

На месте популярного кинотеатра под Одессой появится торговый центр

На месте популярного кинотеатра под Одессой появится торговый центр

Речь идет о здании бывшего кинотеатра «Нептун», что в Черноморске.

Это знаменитое историческое строение. Раньше там располагался кинотеатр, который пользовался популярностью у местных жителей.

Сооружение пережило несколько поколений горожан. Теперь, вместо того, чтобы реставрировать, его просто сносят.
Об этом пишет черноморский портал chernomorsk.com.ua.

В начале октября туда заехала строительная техника. Когда место расчистят, возведут торгово-развлекательный центр.

На территорию уже заехала строительная техника

На территорию уже заехала строительная техника

Некоторые горожане расстроились по поводу сноса здания, которое уже стало частью исторического наследия. Впрочем, в новом центре тоже планируют обустроить кинотеатр — с двумя залами.
Зелень, растущую на территории, обещают оставить, а сквер — привести в порядок.

В новом торговом центре тоже обещают обустроить кинотеатр

Фото: chernomorsk.com.ua

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