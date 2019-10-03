На месте популярного кинотеатра под Одессой появится торговый центр

Речь идет о здании бывшего кинотеатра «Нептун», что в Черноморске.
Это знаменитое историческое строение. Раньше там располагался кинотеатр, который пользовался популярностью у местных жителей.
Сооружение пережило несколько поколений горожан. Теперь, вместо того, чтобы реставрировать, его просто сносят.
Об этом пишет черноморский портал chernomorsk.com.ua.
В начале октября туда заехала строительная техника. Когда место расчистят, возведут торгово-развлекательный центр.
Некоторые горожане расстроились по поводу сноса здания, которое уже стало частью исторического наследия. Впрочем, в новом центре тоже планируют обустроить кинотеатр — с двумя залами.
Зелень, растущую на территории, обещают оставить, а сквер — привести в порядок.
Фото: chernomorsk.com.ua