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В Одесской области снова спасали лебедей, угодивших в ледяные ловушки

В Одесской области снова спасали лебедей, угодивших в ледяные ловушки

В Одесской области спасатели в очередной раз вызволяли лебедей, вмерзших в заледеневшие водоемы.

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Как рассказали в областном управлении ГСЧС, с тех пор как ударили морозы и местные водоемы начали покрываться льдом, растет число случаев попадания в ледяную ловушку лебедей.

Так, 18 января в пгт Овидиополь на побережье Днестровского лимана лебедь угодил в ледяную лунку. Спасатели вытащили птицу из ловушки при помощи веревки. Спасенного лебедя передали местным жителям.

В то же время в селе Отрадово Раздельнянского района на Хаджибеевском лимане сотрудники ГСЧС с помощью водолазного снаряжения и лодки спасли еще одну птицу и передали в «ОТГ Дачненское».

Напомним, 16 января, в пгт Окны Одесской области спасатели выручили из ледяной ловушки 16 лебедей.

Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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