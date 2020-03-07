На лайнере с украинцами близ Калифорнии у 21 человека нашли коронавирус

Об этом сообщает СNN.

6 марта на судне, со среды находящемся в изоляции у берегов Калифорнии, было протестировано 46 человек, из них у 21 человека текст показал положительный результат на инфекцию, у 24 – отрицательный, одно тестирование не дало результатов.

Из 21 человека с положительным результатом коронавирус выявлен у 19 членов экипажа, двое заболевших – пассажиры.

Комплекты для тестирования были сброшены на борт судна вчера сотрудниками американской Национальной гвардии с помощью вертолета. Таким же образом тесты транспортировали в лабораторию, где проводились анализы.

Отметим, что изначально предполагалось передать на борт судна около 100 тестов на коронавирус и протестировать всех 62 пассажиров, которые остались на лайнере с предыдущего рейса, и выборочно некоторых членов экипажа.

То, что в итоге тестируемых оказалось даже меньше, чем 100 человек, неофициально объясняют тем, что на судно передали все, что было – все тесты на коронавирус, которые были на тот момент в наличии в Сан-Франциско.

В правительстве США провели брифинг по этому поводу и сообщили, что судно будет переведено на карантин в некоммерческий порт (вероятно, военный) и «все пассажиры и экипаж будут проверены на коронавирус».

В то же время украинский МИД в субботу, 7 марта, дал свой комментарий по этому поводу, подтвердив, что на судне находится 49 украинцев.

– Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины, – передает слова директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева «КП» в Украине.

О том, как будет организована помощь находящимся на судне остальным украинцам, каково их состояние здоровья, моральное состояние, испытывают ли они нехватку в продуктах на корабле, в средствах защиты, медикаментах – не сказано.

Также пока нет информации, останутся ли люди, показавшие отрицательный результат на коронавирус, на период карантина в замкнутом пространстве на том же корабле, вместе с теми, кто инфицирован. Или все-таки их переместят для прохождения карантина на берег на изолированную территорию.

Напомним, круизный лайнер «Grand Princess» возвращался с Гавайев в Сан-Франциско и был остановлен в прошлый вторник для проверки пассажиров и членов экипажа на коронавирус. Рейс должен был завершиться в субботу, однако пришлось вернуться в порт отправления, поскольку у двух пассажиров, находившихся на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из них, 71-летний житель Сакраменто, скончался в больнице 27 февраля.

Автор – Наталья Харченко

Фото: i.insider.com

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