fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На «куске» Софиевской в Одессе уже открыто движение авто

На «куске» Софиевской в Одессе уже открыто движение авто

На «куске» реконструируемой улицы Софиевской, конкретно — на участке между улицами Торговой и Преображенской — уже открыто движение. Эта часть улицы, что называется, ожила, по ней передвигаются автомобили, на ней же они и паркуются.

Все это касается только авто, маршрутки здесь по-прежнему не ходят, и по понятным причинам мы еще не скоро увидим здесь трамвай, ведь получается, что для передвижения транспорта открыт только один квартал. Он, кстати, преображен: здесь и новое дорожное и тротуарное покрытие, и, конечно же, новые рельсы, и, как мы уже сообщали, проведены новые коммуникации.

Софиевская угол Торговой

Софиевская угол Торговой

Как сообщается официально, по словам замначальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрея Сандула, на данный момент практически все инженерные сети по Софиевской проведены.

Работы на Софиевской, которые начались в марте текущего года, планируется завершить до конца года. А вот что касается спуска Маринеско, в который переходит улица Софиевская, то работы по его реконструкции планируют завершить в конце марта будущего года.

Фото автора 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить