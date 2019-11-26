На «куске» Софиевской в Одессе уже открыто движение авто

На «куске» реконструируемой улицы Софиевской, конкретно — на участке между улицами Торговой и Преображенской — уже открыто движение. Эта часть улицы, что называется, ожила, по ней передвигаются автомобили, на ней же они и паркуются.

Все это касается только авто, маршрутки здесь по-прежнему не ходят, и по понятным причинам мы еще не скоро увидим здесь трамвай, ведь получается, что для передвижения транспорта открыт только один квартал. Он, кстати, преображен: здесь и новое дорожное и тротуарное покрытие, и, конечно же, новые рельсы, и, как мы уже сообщали, проведены новые коммуникации.

Как сообщается официально, по словам замначальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрея Сандула, на данный момент практически все инженерные сети по Софиевской проведены.

Работы на Софиевской, которые начались в марте текущего года, планируется завершить до конца года. А вот что касается спуска Маринеско, в который переходит улица Софиевская, то работы по его реконструкции планируют завершить в конце марта будущего года.

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