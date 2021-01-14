На Куликовом поле в Одессе собирались полицейские и нацгвардейцы – что произошло? (видео)

Сегодня, 14 января, в Одессе на Куликовом поле провели инструктаж сотрудников полиции и Нацгвардии.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, к охране общественного порядка в Одессе будут привлекать специальные мобильные патрульные группы.

По словам замначальника Главка УВД в Одесской области Сергея Махотина, это делается «для повышения эффективности и мобильности военных нарядов, эффективности реагирования на правонарушения и другие мероприятия и увеличения масштабов оперативного реагирования в помощь гражданам».

А заместитель командира воинской части 3012 Владимир Шершенков отметил, что в январе этого года Одесса получила от МВД 16 новых спецпатрульных машин «Форд». В каждом из них будет находиться четыре наряда, они будут перемещаться по определенным схемам и перекрывать весь город.