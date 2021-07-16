На Клеверном мосту под Одессой фура переехала мопедиста

Сегодня ночью, 16 июля, на трассе Одесса – Киев произошло ДТП, к котором погиб водитель мопеда.
По данным областного управления полиции, тело 33-летнего мужчины, с травмами характерными для ДТП, обнаружили на обочине неподалеку от Клеверного моста. Рядом с ним находился поврежденный мопед.
В полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительно, мужчина не справился с управлением и вылетел на дорогу, где его переехала фура. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Ранее сообщалось, что на участке трассы М-05 Киев – Одесса возник оползень.
Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области