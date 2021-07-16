Новости Одессы и Одесской области

На Клеверном мосту под Одессой фура переехала мопедиста

На Клеверном мосту под Одессой фура переехала мопедиста

Сегодня ночью, 16 июля, на трассе Одесса – Киев произошло ДТП, к котором погиб водитель мопеда.

По данным областного управления полиции, тело 33-летнего мужчины, с травмами характерными для ДТП, обнаружили на обочине неподалеку от Клеверного моста. Рядом с ним находился поврежденный мопед.

В полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительно, мужчина не справился с управлением и вылетел на дорогу, где его переехала фура. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что на участке трассы М-05 Киев – Одесса возник оползень.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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