На катері, вплав та сушею: як на Одещині відбувалися військові збори? (фото)

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Протягом тижня бійці, розгорнувши польовий табір на Тендрівській косі, вправлялися у різноманітних вміннях. Відпрацьовувалися заняття з інженерної та вогневої підготовки, з тактичної медицини та особистої безпеки. Обов’язковим був щоденний комплекс фізичних вправ на витривалість із запливом на 1000 метрів у спеціальному спорядженні.

– Такий вихід для «спеців» Одеського загону Морської охорони є традиційним, тож умови задачі відомі, колектив сформований та тренований, але по-перше, щоразу є природні особливості місцевості, різні погодні умови, є нові члени команди, що не проходили такого табірного збору та й для тих, хто має досвід, в нашій справі зайвих тренувань не буває, – каже командир підрозділу.

В кожному завданні, від встановлення наметів до забезпечення безпеки табору в нічний час, від орієнтування на місцевості без карти до стрільби по цілі, що раптово з’являється, від облаштування табірного побуту до надання першої медичної допомоги та зупинення критичної кровотечі, було враховано розгортання ситуацій у випадку дій підрозділу в критичних умовах.

Цього року традиційна програма табірного збору розширилась за рахунок опанування моряками-прикордонниками нового спеціалізованого малого катера «Бріг», який тільки на початку року був включений до складу спецпідрозділу.

Навіть не зважаючи на примхи погоди та штормове море, програму збору відпрацьовано повністю. Підрозділ отримав добрі оцінки і повернувся до виконання повсякденних обов’язків. Незабаром новий збір з відпрацювання водолазної підготовки.

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Фото: пресслужба

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