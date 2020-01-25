На какую выставку стоит отправиться в Одессе?

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

До 10 февраля — выставка авторских кукол «От Романа до Иордана».

Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка известного одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».

Стоимость билетов — 40 грн.

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Всемирный клуб одесситов

ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.

До конца января — выставка Валерия Сырова и Александра Коваленко «Зимнии фантазии».

До середины февраля — выставка Ольги Новака «Части целого».

Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Галерея «Сады Победы»

пл. 10 Апреля; тел.: 785-85-85.

До 9 февраля — выставка живописи Петровского Александра.

Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.

Фото из открытых источников

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