На какую выставку стоит отправиться в Одессе?

Подборка мероприятий в городских культурных пространствах.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
До 10 февраля — выставка авторских кукол «От Романа до Иордана».
Вход свободный.
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка известного одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Вход свободный.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».
Стоимость билетов — 40 грн.
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Всемирный клуб одесситов
ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.
До конца января — выставка Валерия Сырова и Александра Коваленко «Зимнии фантазии».
До середины февраля — выставка Ольги Новака «Части целого».
Вход свободный.
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Галерея «Сады Победы»
пл. 10 Апреля; тел.: 785-85-85.
До 9 февраля — выставка живописи Петровского Александра.
Вход свободный.
Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.
Фото из открытых источников
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