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На Юге Украины уничтожили 11 дронов-камикадзе

На Юге Украины уничтожили 11 дронов-камикадзе

По официальной информации Оперативного командования «Юг», враг продолжает терроризировать регионы Украины атаками дронов-камикадзе.
По данным военного командования, нанесен удар по одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. На месте работают спасатели.

Также сообщается, что в ночь на субботу, 22 октября 2022, во время массированного удара по южным регионам силами противовоздушной обороны уничтожены 10 ударных беспилотников над территорией Николаевской области и еще один – над Кировоградщиной.

По итогам пятницы, 21 октября, текущая оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.

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Враг продолжает применять все имеющееся вооружение по позициям наших войск, а также использует авиацию, дроны-камикадзе и дроны-разведчики.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. В этой связи угроза ракетных ударов и атак дронами-камикадзе остается очень высокой.

Как сообщала «Одесская жизнь», утро субботы, 22 октября, снова выдалось неспокойным для украинцев: рашисты устроили очередной массированный ракетный обстрел разных регионов Украины. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, вследствие чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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