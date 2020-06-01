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Новости Одессы и Одесской области

Як на Одещині випробували ракетний комплекс Р-360 “Нептун”? (відео)

Як на Одещині випробували ракетний комплекс Р-360 “Нептун”? (відео)

З 27 по 30 травня на Одещині проходили державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Пуски здійснювалися з полігону Збройних Сил України “Алібей”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Головною особливістю випробовувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» цього разу були залпові пуски двох крилатих ракет по двом різним морським цілям. Випущені ракети супроводжували українські авіатори на винищувачі СУ-27.

– Специфіка даного етапу випробувань була в тому, що постріли було здійснено одразу по двом мішеням одночасно, які перебували на відстані одна від одної за  більш ніж 20 км.  Дальність до цілей була приблизно 85 км і 110 км, – розповів генеральний конструктор – генеральний директор ДП ДККБ “Луч” Олег Коростильов.

Ракети проекту «Нептун» є перспективною українською розробкою і в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування, адже вони здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні. Крім того, дані ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і практично непомітні для ворожих радарів. На даному етапі випущені ракети  за 10-15 кілометрів прольоту знизились на висоту 5 метрів над рівнем моря, зводячи вірогідність виявлення ракети до нуля.

Фото: QHA media

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