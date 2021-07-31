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На Хаджибее мор рыбы: на какие ее виды стоит обратить внимание при покупке?

На Хаджибее мор рыбы: на какие ее виды стоит обратить внимание при покупке?

Рыба гибнет на участке Хаджибеевского лимана напротив поселка НАТИ. Это, по сути, предел Одессы.

Об этом сообщил эколог и журналист Владислав Балинский.

Сотни молодых особей толстолобика, белого амура, карпа и пеленгаса плавают кверху брюхом, –

написал он у себя в Facebook.

Поэтому при покупке толстолобика, белого амура, карпа и пеленгаса с рук надо обязательно смотреть, чтобы рыба была свежевыловленной, а не собранной в водоеме после мора.

По мнению эколога, наиболее вероятная причина мора – это цветение цианобактерий вследствие чрезмерной эвтрофикации водоема.

Эвтрофикация, простыми словами, это чрезмерное зарастание водоемы водорослями,  в том числе микроскопическими. Из-за этого возникает дефицит кислорода в воде и рыба гибнет.

Основным источником эвтрофикации Хаджибейского лимана, по мнению Владислава Балинского, являются стоки Станции биологической очистки «Северная», которая находится на балансе частного предприятия Инфоксводоканал.

Похожий случай в начале июля случился возле села Богнатово Ивановской ОТГ. Тогда погибли бычки, пеленгас и карпы.

Фото Вадима Балицкого

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Редакция ПРОФИЛЬ

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