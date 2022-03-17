Новости Одессы и Одесской области

На границе в Одесской области задержали 300 уклонистов

На границе в Одесской области задержали 300 уклонистов

В течение 21 дня войны границу в Одесской области пытались пересечь более 300 военнообязанных. Из них 14 могут оказаться за решеткой сроком до девяти лет за нарушение ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу).

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что у пойманных беглецов призывного возраста еще есть время одуматься и самостоятельно обратиться в военкоматы и вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

«Каждое имя беглеца установлено и записано. Совсем скоро правоохранительные органы дадут надлежащую оценку вашим действиям. Записывайтесь в ряды ВСУ. Сейчас государство дает вам шанс исправить свои постыдные мысли и поступки»,

– рассказали в пресс-службе.

Фото с Facebook-страницы Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить