На границе в Одесской области задержали 300 уклонистов

В течение 21 дня войны границу в Одесской области пытались пересечь более 300 военнообязанных. Из них 14 могут оказаться за решеткой сроком до девяти лет за нарушение ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу).

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что у пойманных беглецов призывного возраста еще есть время одуматься и самостоятельно обратиться в военкоматы и вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

«Каждое имя беглеца установлено и записано. Совсем скоро правоохранительные органы дадут надлежащую оценку вашим действиям. Записывайтесь в ряды ВСУ. Сейчас государство дает вам шанс исправить свои постыдные мысли и поступки»,

– рассказали в пресс-службе.

Фото с Facebook-страницы Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины