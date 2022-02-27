На границе с Приднестровьем закрыли все пункты пропуска

На границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украино-молдавской границы с 28 февраля закрываются все пункты пропуска.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации и введением военного положения на территории Украины, Кабинетом Министров Украины утверждено распоряжение №188-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля».

В частности, с 00 час. 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украинско-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов и другие.

В то же время, будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины.