Новости Одессы и Одесской области

На границе с Приднестровьем закрыли все пункты пропуска

На границе с Приднестровьем закрыли все пункты пропуска

На границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украино-молдавской границы с 28 февраля закрываются все пункты пропуска.

Рецепты

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации и введением военного положения на территории Украины, Кабинетом Министров Украины утверждено распоряжение №188-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля».

В частности, с 00 час. 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украинско-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов и другие.

В то же время, будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить