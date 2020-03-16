На границе с Приднестровьем в Одесской области застряли пассажирские автобусы

В Одесском регионе закрыли почти все пункты пропуска для любых видов транспорта и пешеходов.

Многие путники оказались не готовы к таким кардинальным мерам.

Изменения застали их в дороге.

Так, в пункте пропуска “Кучурган” 16 марта выстроились тянучки.

Об этом сообщает usionline.com.

Среди застрявших – немало рейсовых автобусов с пассажирами. Многие стоят с четырех утра. Пытаются проехать в Приднестровье.

Водители говорят, что когда заезжали на территорию Украины, никто не предупреждал о том, что закроют границы.

– Предлагают объехать через Паланку, но вряд ли нас там пропустят, так как у нас приднестровские номера, – поделился водитель одного из автобусов.

Отметим, что в Одесской области, как и по всей Украине, закрыли большинство пунктов пропуска. В обладминистрации объявили, что будут работать только автомобильные пункты пропуска Паланка, Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки.

Фото: usionline.com

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