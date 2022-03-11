На границе Одесской области разместили палатки с горячим чаем (видео)

На границе Одесской области разместили пункты обогрева для беженцев. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Как отмечает Братчук, сегодня в Одессе и области установилась настоящая зимняя погода – со снегопадом и морозом. И людям, простаивающим часами в очередях в пунктах перехода, безусловно, приходится несладко.

Чтобы украинцы не замерзали, Одесская областная военная администрация разместила в пунктах перехода «Орловка» Измаильского района и «Староказачье» Белгород-Днестровского района пункты обогрева. Здесь люди могут бесплатно получить горячую пищу и чай.

🔥 Одеса! Щодо пунктів обігріву. 🇺🇦 Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 11 марта 2022 г.

Фото иллюстративное