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На границе Одесской области разместили палатки с горячим чаем (видео)

На границе Одесской области разместили палатки с горячим чаем (видео)

На границе Одесской области разместили пункты обогрева для беженцев.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Рецепты

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Как отмечает Братчук, сегодня в Одессе и области установилась настоящая зимняя погода – со снегопадом и морозом. И людям, простаивающим часами в очередях в пунктах перехода, безусловно, приходится несладко.

Чтобы украинцы не замерзали, Одесская областная военная администрация разместила в пунктах перехода «Орловка» Измаильского района и «Староказачье» Белгород-Днестровского района пункты обогрева. Здесь люди могут бесплатно получить горячую пищу и чай.

 

🔥 Одеса! Щодо пунктів обігріву.

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 11 марта 2022 г.

 

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Фото иллюстративное

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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