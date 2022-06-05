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На фронте тяжело ранили адвоката Сергея Стерненко и брата известного депутата

На фронте тяжело ранили адвоката Сергея Стерненко и брата известного депутата

Адвокат Маси Найем — брат народного депутата Мустафы Найема, известный участием в нескольких делах в Одессе, получил тяжелое ранение во время боя.

Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер.

По его словам, адвокат был ранен в голову и доставлен в госпиталь города Днепр.

Маси Найем известен в частности тем, что защищал бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» и председателя организации «Неравнодушные» Сергея Стерненко. Речь о деле, в котором активиста обвиняли в похищении в 2015 году тогда новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича.

Также адвокат отстаивал интересы общественных активистов, которые судились с мэром Геннадием Трухановым. В 2016 году мэр Одессы заявил, что акция общественности была заказной, а ее участники получили деньги. Активисты требовали его принести извинения и пытались отсудить у него компенсацию обвиняя во лжи.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 31 мая Одесский Апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию активиста Сергея Стерненко и обвиняемого с ним Руслана Демчука, ранее осужденных на 7 лет и 3 месяца лишения свободы за похищение и ограбление депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и за незаконное хранение оружия.

Источник: Избирком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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