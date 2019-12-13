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Новости Одессы и Одесской области

На Французском бульваре в Одессе копы “арестовали” популярного украинского танцора (фото)

На Французском бульваре в Одессе копы “арестовали” популярного украинского танцора (фото)

В сеть попали снимки, на которых известный хореограф Влад Яма фигурирует в компании полицейских.

Причем на фото видно, как один из копов пытается затолкать звезду в служебную машину, заломив ему, отведя за спину, руки.

Поклонники артиста забили тревогу. Особенно после того, как Влад Яма оставил под одним из фото в Facebook двусмысленный комментарий.

“Со мной все в порядке…Почти…”, – написал он.

Фанатов такие кадры сначала не на шутку испугали

Фанатов такие кадры сначала не на шутку испугали

Впрочем, как выяснилось, танцор не вляпался в неприятную историю и не совершил преступление. А на фото запечатлели кадр из художественного фильма “Нереальный КОПець” о патрульной полиции режиссера Александря Беляка, который сейчас снимают на одесской киностудии.

Влад Яма с режиссером Александром Беляком

Влад Яма с режиссером Александром Беляком

Владу Яме досталась в киноленте небольшая эпизодическая роль, по сценарию его должны арестовать.

А коллегами по съемочной площадке танцора стали сын знаменитого актера Богдана Ступки Дмитрий, народный артист Украины Станислав Боклан и модель, самый красивый мужчина планеты, телеведущий Богдан Юсипчук.

Дмитрий Ступка и Богдан Юсипчук - в роли патрульных полицейских

Дмитрий Ступка и Богдан Юсипчук – в роли патрульных полицейских



Фото: Facebook Влада Ямы, Дмитрия Ступки и Александра Беляка

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