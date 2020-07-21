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На Фонтанській дорозі водій автобуса збив 11-річного хлопчика: дитина у лікарні

На Фонтанській дорозі водій автобуса збив 11-річного хлопчика: дитина у лікарні

Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій постраждав 11-річний хлопчик.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

62-річний водій автобуса, рухаючись у бік 9-ї станції Великого Фонтану, допустив зіткнення з хлопчиком при переїзді перехрестя на жовтий сигнал світлофора, коли той проїжджав на велосипеді регульований пішохідний перехід на зелене світло. У підлітка діагностували перелом кісток тазу.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка встановлює повні обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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