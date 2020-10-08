На фасад дома Либмана в центре Одессы вернется старинная лепнина

В Одессе реставрируют очередной памятник архитектуры – дом Либмана, что по улице Преображенской, 23. На фасад дома начали возвращать лепной декор.

Дом украсят очищенные старинные элементы лепнины и копии разрушенных фрагментов ансамбля, пишет hrabro.od.ua.

В компании-подрядчике рассказали, что в процессе очистки скульптур реставраторы использовали современные технологии. Их очищали химикатами либо выпариванием. Однако многие элементы лепного декора были разрушены и лепщики воссоздавали их практически с нуля, собирая по крупицам вручную.

Кроме того, восстановят и маскарон – скульптурный портрет супруги Бернгарда Либмана Луизы Вильгель.

Реставрацию здания начали в конце прошлого лета и обещают завершить до конца этого года. Соответствующий тендер выиграла компания «Укрспецпроект», которая ранее отремонтировала соседний дом Руссова. На восстановительные работы было выделено 16,2 млн грн из городского бюджета. Между тем, в компании отмечают, что в последнее время финансирование проекта застопорилось, поэтому работы подрядчик ведет за свой счет.

Дом Либмана – одна из архитектурных жемчужин центра Одессы. Изначально здесь размещалась городская гауптвахта, построенная в 1818 году инженером Иваном Кругом. В 1886 году управление городского коменданта упразднили, а старое здание через пару лет продали.

В 1888 году старую гауптвахту приобрел германский подданный, промышленник 4-го разряда Бернгард Либман – исключительно ради использования земельного участка под новое строительство. В марте 1887 года он представил в строительное отделение городской управы проект пятиэтажного дома, выполненный архитектором Эдуардом Меснером.

Новое здание на месте старой гауптвахты обошлось в 240 тыс. рублей. Там размещалась пекарня с кондитерской и знаменитая кофейня Либмана. Верхние этажи были отданы под квартиры доходного дома. Все строилось по «высшему разряду» того времени, с электричеством и прочими удобствами.

В дореволюционной рекламе здание именовалось как «кондитерская Либмана, угол Дерибасовской и Преображенской улиц, против Соборной площади в собственном доме».

Фото: hrabro.od.ua